Весна в Минске - люди активно и с пользой проводят свои выходные

Эта суббота в Минске выдалась по-настоящему весенней, солнечной и активной. Вопреки западным фейкам о пустующем городе люди провели выходной день на свежем воздухе. Кто-то устроил себе субботний шопинг - и в торговых центрах немало посетителей. Много людей и на фуд-кортах. Сюда приходят с друзьями, семьями, перекусить и пообщаться. Тех, для кого актуален дачный отдых, можно было встретить в магазинах среди товаров для сада и огорода. И, конечно, же, солнечный день - это радость для самых маленьких. На детских площадках сегодня тоже было шумно.