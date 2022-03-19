ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Весна в Минске - люди активно и с пользой проводят свои выходные

Эта суббота в Минске выдалась по-настоящему весенней, солнечной и активной. Вопреки западным фейкам о пустующем городе люди провели выходной день на свежем воздухе. Кто-то устроил себе субботний шопинг - и в торговых центрах немало посетителей. Много людей и на фуд-кортах. Сюда приходят с друзьями, семьями, перекусить и пообщаться. Тех, для кого актуален дачный отдых, можно было встретить в магазинах среди товаров для сада и огорода. И, конечно, же, солнечный день - это радость для самых маленьких. На детских площадках сегодня тоже было шумно.

Сейчас идет подготовка к открытию летнего культурного сезона. В последние выходные мая уже стартует фестиваль национальных культур. Каждую субботу и воскресенье горожан будет ожидать насыщенная программа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все