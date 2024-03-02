ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Весна в ностальгических эпизодах проекта АТН "В открытом доступе"

Весна всегда ассоциируется с неким обновлением, когда впереди столько красивых праздников и событий. Особенно это трогательность ощущалось в первые послевоенные годы.

Смотрите ностальгический эпизод из проекта АТН "В открытом доступе". Вдруг в этих архивных кадрах узнаете себя, своих родных и близких.

Смотрите также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все