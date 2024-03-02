Весна в ностальгических эпизодах проекта АТН "В открытом доступе"

Весна всегда ассоциируется с неким обновлением, когда впереди столько красивых праздников и событий. Особенно это трогательность ощущалось в первые послевоенные годы.

Смотрите ностальгический эпизод из проекта АТН "В открытом доступе". Вдруг в этих архивных кадрах узнаете себя, своих родных и близких.