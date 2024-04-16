Весна - время масштабного наведения порядка и благоустройства территорий. Только в центральном регионе за последнее время службами ЖКХ выполнен ямочный ремонт на площади 16 тыс. кв. м. Особое внимание модернизации жилья, в частности, ремонт кровли. К примеру, агрогородок Петришки. Здесь сразу несколько домов имеют проблемы с гидроизоляцией, которые не решаются годами. В ситуации разбирался Алексей Кондратенко.

Крышу дома годами не ремонтируют. Жители агророгодка Петришки Минского района жалуются на постоянную течь кровли. О проблеме знают и в ЖКХ, но в ответ только обещания исправить. Спросим и мы, когда же 40-летнее здание капитально отремонтируют.

Агрогородок Петришки Минского района. У жителей сразу нескольких домов по улице Гагарина одинаковая проблема - течет крыша. В доме № 5 после ураганов неоднократно пытались менять кровлю и каждый раз неудачно.

"Вся вода, которая тает весной, и когда дождь, она вся попадает на стены. Не стекает, нет желобов, это все людям - на стены, окна, куда попало", - делятся местные жители.

В третьем доме уже сделали ремонт, но ситуацию это кардинально не изменило. "Нам сделали отмостки, край уже отломался, а делали-то недавно. А недавно пошел дождь, у нас мокро в подвале".

"Сделали отмостки, еще месяц не прошел. Вода как текла, так и течет в подвал. Приводила начальство их, показывала: итог - по стенам течет вода. В ответе написано, что будет какая-то система капельная сделана", - рассказывает собственница жилья.

Заходим в квартиру на первом этаже небольшого кирпичного дома, здесь картина еще более удручающая.

У семьи Александры Акулевич ситуация с протеканием крыши отразилась не только на комфорте, но и состоянии здоровья.

Ребенку я тут не могу ремонт никак сделать: чернота, грибок, швы от натяжного потолка разошлись. И получается, что капли на потолке собираются, там конденсат. И из-за этой, извините, беспредельщины, из-за этих грибка и плесени, в 2022 году у меня выявили бронхиальную астму. Я подавала заявку в санэпидемстанцию, чтобы они проверили. Вот так: они ничего не хотят делать, их это не волнует. Александра Акулевич, жительница аг. Петришки

Этому дому в Петришках уже более 40 лет. Наверняка кроме кровли, есть и проблемные участки с инженерными сетями и фасадом. А значит, самое время для капитального ремонта.

Судьбу домов в Петришках нам прояснили в Минском райисполкоме. По словам руководства пристоличного региона, кровлю и другие проблемные участки домов с номерами 1, 2, 3, 5, 6 и других по улице Гагарина приведут в порядок до конца лета.

Эти адреса есть в нашей программе, мы планируем, что к сентябрю мы работы завершим. Да, действительно по Петришкам у нас большие планы. Порядка 14 домов включены в текущий ремонт. Будем подходить комплексно - смотреть и кровельные работы, и фасады, и другие работы. Кроме того, по улице Гагарина мы приняли решение, что будем восстанавливать и дворовые территории. Порядка 8 домов получат и новую дворовую территорию. Николай Жук, первый зампредседателя Минского райисполкома

В Минском районе почти два десятка агрогородков, город Заславль и самое большое население среди других районов страны. А это свыше 270 тыс. человек. У работников организации "Жилищник Минщины" работы всегда выше крыши. К слову, как раз для того, чтобы понять, как правильно и качественно обновлять кровлю, мы поднимаемся на одну из заславских пятиэтажек.

Наклейка производится в два слоя, нижний и верхний слой материала бронированный. Мы заходим к заявителю в квартиру и смотрим, где именно протекает кровля. А потом залазим на крышу и пытаемся сделать разуклонки (надо чтобы вода стекала либо к краям кровли, либо, если это центральный водосток, то водосточные трубы по центру стоят, то тогда разуклонки идут в центр кровли). То есть мы пытаемся весь водораздел захватить, чтобы больше не возникало таких вопросов у населения. Андрей Лобов, заместитель главного инженера ГП "Жилищник Минщины"