3.68 BYN
3.06 BYN
3.35 BYN
Ветеран Великой Отечественной Станислав Мурашко принимал поздравления и подарки от высоких гостей
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c447036-3761-4570-8379-89b718151327/conversions/e5adcc1c-841b-4e9b-9131-bbb505473de8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c447036-3761-4570-8379-89b718151327/conversions/e5adcc1c-841b-4e9b-9131-bbb505473de8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c447036-3761-4570-8379-89b718151327/conversions/e5adcc1c-841b-4e9b-9131-bbb505473de8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c447036-3761-4570-8379-89b718151327/conversions/e5adcc1c-841b-4e9b-9131-bbb505473de8-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byМинистр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко с поздравлениями и подарками навестила ветерана Великой Отечественной
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c447036-3761-4570-8379-89b718151327/e5adcc1c-841b-4e9b-9131-bbb505473de8.jpg2024-10-02T17:18:55.000000Z00
Опыт и жизненная мудрость достойны почтения! Министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко с поздравлениями и подарками навестила ветерана Великой Отечественной.
Станислав Мурашко отметил юбилей - 95 лет! Был дважды ранен в годы войны, но с честью выполнил свой воинский долг, о чем говорят награды на его кителе.
Связной партизанских отрядов "Искра" и "Мститель" имеет медаль "Жукова" и награжден "За победу над Германией". В мирное время укреплял фронты продовольственной безопасности.
Станислав Мурашко был очень рад гостям.
Примечательно, что 2 октября во втором чтении принят законопроект, над ним работало и Министерство труда, которое усиливает соцподдержку ветеранов.