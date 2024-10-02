Ветеран Великой Отечественной Станислав Мурашко принимал поздравления и подарки от высоких гостей

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Опыт и жизненная мудрость достойны почтения! Министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко с поздравлениями и подарками навестила ветерана Великой Отечественной.

Станислав Мурашко отметил юбилей - 95 лет! Был дважды ранен в годы войны, но с честью выполнил свой воинский долг, о чем говорят награды на его кителе.

Связной партизанских отрядов "Искра" и "Мститель" имеет медаль "Жукова" и награжден "За победу над Германией". В мирное время укреплял фронты продовольственной безопасности.

Станислав Мурашко был очень рад гостям.

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