Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ветеран Великой Отечественной Станислав Мурашко принимал поздравления и подарки от высоких гостей

Опыт и жизненная мудрость достойны почтения! Министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко с поздравлениями и подарками навестила ветерана Великой Отечественной.

Станислав Мурашко отметил юбилей - 95 лет! Был дважды ранен в годы войны, но с честью выполнил свой воинский долг, о чем говорят награды на его кителе.

Связной партизанских отрядов "Искра" и "Мститель" имеет медаль "Жукова" и награжден "За победу над Германией". В мирное время укреплял фронты продовольственной безопасности.

Станислав Мурашко был очень рад гостям.

Изображение

Примечательно, что 2 октября во втором чтении принят законопроект, над ним работало и Министерство труда, которое усиливает соцподдержку ветеранов.

поздравлениеветераны