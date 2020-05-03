Ветеран Анна Воронова о войне и Победе в мае 45-го

На следующей неделе весь мир отметит большой праздник. 75-я годовщина Великой Победы – особенная для тех, кто защищал родину. С каждым годом их все меньше. И тем ценнее их живые воспоминания.





Анна Воронова попала на фронт еще подростком - в 17 лет. Прошла всю войну. Участвовала в битве за Сталинград. 9 мая 1945 года встретила в Берлине. И даже расписалась на рейхстаге. Сейчас ветеран живет в Бресте и помнит фронтовые события в деталях.



Мария Тройнич узнала, как встретили Победу в мае сорок пятого (видео).

