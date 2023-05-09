Ветеран Отечественной войны Владимир Бородин вспоминает о мужестве, победном 45-м и беспокоится за нынешнюю ситуацию на границе

В Беларуси сегодня около 1,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. И мы с вами - последнее поколение, которое их видело живыми. Видели, слушали, поздравляли, пожимали им руку, гордились ими и вместе с ними плакали над их историями.



И сегодня у нас с вами еще есть такая возможность - слышать правду непосредственно от участников тех событий и благодарить их за героизм и подвиг. Ведь самым молодым участникам сегодня 96 лет.



Кроме того, в стране проживает около 8,5 тысячи граждан, которые пострадали от последствий войны. В основном это бывшие узники концлагерей. Сражаясь за нашу независимость, суверенитет и свободу, они подарили нам мирное небо над головой. Владимиру Бородину было 15 лет, когда началась война. Добровольцем попросился на фронт, затем освобождал Одессу, Варшаву, Познань, форсировал Вислу и Одер, участвовал в Берлинской операции.



О подвиге и мужестве - репортаж Юлии Хмель.



Победный май 45-го Владимир Бородин помнит, как сейчас. Историю успеха советских солдат рассказывает с улыбкой. Но боль в своем сердце не может спрятать до сих пор. Когда начались война, Владимиру Васильевичу было 15. Бегущие люди, взорванные дома, авиация в небе - в глазах словно кадры кинохроники.