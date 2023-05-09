3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ветеран Отечественной войны Владимир Бородин вспоминает о мужестве, победном 45-м и беспокоится за нынешнюю ситуацию на границе
В Беларуси сегодня около 1,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. И мы с вами - последнее поколение, которое их видело живыми. Видели, слушали, поздравляли, пожимали им руку, гордились ими и вместе с ними плакали над их историями.
И сегодня у нас с вами еще есть такая возможность - слышать правду непосредственно от участников тех событий и благодарить их за героизм и подвиг. Ведь самым молодым участникам сегодня 96 лет.
Кроме того, в стране проживает около 8,5 тысячи граждан, которые пострадали от последствий войны. В основном это бывшие узники концлагерей. Сражаясь за нашу независимость, суверенитет и свободу, они подарили нам мирное небо над головой. Владимиру Бородину было 15 лет, когда началась война. Добровольцем попросился на фронт, затем освобождал Одессу, Варшаву, Познань, форсировал Вислу и Одер, участвовал в Берлинской операции.
О подвиге и мужестве - репортаж Юлии Хмель.
Победный май 45-го Владимир Бородин помнит, как сейчас. Историю успеха советских солдат рассказывает с улыбкой. Но боль в своем сердце не может спрятать до сих пор. Когда начались война, Владимиру Васильевичу было 15. Бегущие люди, взорванные дома, авиация в небе - в глазах словно кадры кинохроники.
Техника уже стоит у самых границ, так же, как и в 41-м году. Это ж не одни немцы сюда шли, это почти вся Европа. И такая же картина сейчас.
Сегодня, говорит Владимир Васильевич, жизнь нужно беречь и ценить. В 45-м для мира ветераны сделали все необходимое. А наша задача - не только вынести урок из той трагедии, но еще сохранить историческую память.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов