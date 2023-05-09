ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ветеран Отечественной войны Владимир Бородин вспоминает о мужестве, победном 45-м и беспокоится за нынешнюю ситуацию на границе

В Беларуси сегодня около 1,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. И мы с вами - последнее поколение, которое их видело живыми. Видели, слушали, поздравляли, пожимали им руку, гордились ими и вместе с ними плакали над их историями.

И сегодня у нас с вами еще есть такая возможность - слышать правду непосредственно от участников тех событий и благодарить их за героизм и подвиг. Ведь самым молодым участникам сегодня 96 лет.

Кроме того, в стране проживает около 8,5 тысячи граждан, которые пострадали от последствий войны. В основном это бывшие узники концлагерей. Сражаясь за нашу независимость, суверенитет и свободу, они подарили нам мирное небо над головой. Владимиру Бородину было 15 лет, когда началась война. Добровольцем попросился на фронт, затем освобождал Одессу, Варшаву, Познань, форсировал Вислу и Одер, участвовал в Берлинской операции.

О подвиге и мужестве - репортаж Юлии Хмель.

Победный май 45-го Владимир Бородин помнит, как сейчас. Историю успеха советских солдат рассказывает с улыбкой. Но боль в своем сердце не может спрятать до сих пор. Когда начались война, Владимиру Васильевичу было 15. Бегущие люди, взорванные дома, авиация в небе - в глазах словно кадры кинохроники.

Техника уже стоит у самых границ, так же, как и в 41-м году. Это ж не одни немцы сюда шли, это почти вся Европа. И такая же картина сейчас.
Сегодня, говорит Владимир Васильевич, жизнь нужно беречь и ценить. В 45-м для мира ветераны сделали все необходимое. А наша задача - не только вынести урок из той трагедии, но еще сохранить историческую память.
"Смотрю, самолеты крутятся над городом, у проходившего человека я спросил, что случилось. И вдруг самолет один пикирует и сбрасывает бомбы, взрыв, пожар. Я думаю, что так не бывает", - вспоминает ветеран.

В первые дни войны вместе с мамой отправился в эвакуацию в Сталинград. Там поступил в школу фабрично-заводского обучения. Работал на аэродроме, где ремонтировал подбитые в боях самолеты. На фронт отправился добровольцем. Правда, с первого раза не получилось.

"Иди, тебе еще рано, какой возраст был. Только на третий раз пойдешь по добровольному призыву", - с улыбкой рассказывает Владимир Бородин.

Он стал на защиту Родины в 1943-м. В звании младшего лейтенанта сразу попал на Юго-Западный фронт. Боевое крещение получил под Запорожьем. Сражаться за Родину Владимир Бородин считал своим долгом. Службу в армии он продолжил и после Великой Отечественной. Военную форму снял лишь в 78-м году.


Вспоминая страшное время, единственное пожелание, чтобы такое никогда не довелось увидеть нашим детям и внукам. Сейчас за новостной повесткой Владимир Бородин следит активно. И глядя на недружественную политику западных стран, признается - такая агрессия в адрес нашей страны ему чем-то напоминает события сороковых.

Владимир Бородин

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все