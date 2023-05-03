3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Невзоров принимал поздравления с наступающим праздником Победы
Близится Великая Победа - значимый праздник для нашей страны. В эти дни мы вспоминаем всех, кто ценой жизни и неусыпного героического труда в тылу добыл нам мирное небо и подарил будущее. А в Беларуси героям по традиции все почести и внимание.
Поздравления с наступающим Днем Победы принимал сегодня ветеран Великой Отечественной войны - житель Гродно Иван Александрович Невзоров, которого призвали в армию в декабре 44-го. В составе гарнизона он охранял стратегический объект - мост через реку Клязьму в районе города Горький. После войны боролся с бандформированиями. В пограничных войсках Иван Александрович отслужил 29 лет.
Я очень рад поздравлениям, что пришли посмотреть на меня, старичка. Все желают мне дожить до 100 лет, а я говорю: "Есть, буду жить".
Иван Александрович не упускает ни одной возможности встретиться с детьми, чтобы рассказать о подвигах наших солдат в годы войны и дать напутствие.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все