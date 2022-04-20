Ветеран Великой Отечественной войны Николай Пуховский принимает подарки накануне Дня Победы

Беларусь помнит своих героев. В канун большого праздника Дня Победы ветераны и участники войны принимают поздравления. Николай Иванович Пуховский живет в Березовском районе. В партизаны он ушел подростком, несколько лет жил в лесах, выполняя роль связного. Спасал деревенских жителей, предупреждая о фашистских облавах. Родной брат Николая Ивановича тоже партизан, был убит врагом во время подрыва поезда. Уже после войны Николай Иванович в одиночку построил дом и помогал создавать местное сельхозпредприятие. Поздравление с наступающим праздником - Днем Победы - участник войны получил от сенатора и организаций района. Мужчине вручили подарки. По словам бывшего партизана, он до сих пор помнит, что чувствовал, когда узнал о Победе.