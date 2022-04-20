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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Пуховский принимает подарки накануне Дня Победы
Беларусь помнит своих героев. В канун большого праздника Дня Победы ветераны и участники войны принимают поздравления. Николай Иванович Пуховский живет в Березовском районе. В партизаны он ушел подростком, несколько лет жил в лесах, выполняя роль связного. Спасал деревенских жителей, предупреждая о фашистских облавах. Родной брат Николая Ивановича тоже партизан, был убит врагом во время подрыва поезда. Уже после войны Николай Иванович в одиночку построил дом и помогал создавать местное сельхозпредприятие. Поздравление с наступающим праздником - Днем Победы - участник войны получил от сенатора и организаций района. Мужчине вручили подарки. По словам бывшего партизана, он до сих пор помнит, что чувствовал, когда узнал о Победе.
Радость была. Мы в Спорово были, когда победа. В лесу. Как война окончилась, такие радостные, все ура! С такой войны дождались победы.
Мы видим попытки наших соседей, отдельных бывших республик Советского Союза переписать историю. Это очень неправильно. Это оскорбляет лучшие чувства участников войны, ветеранов войны. И мы, наследники, не должны позволить переписать историю. Мы должны встречаться с ветеранами, организовывать встречи с молодежью. Наша задача - донести правду о Великой Отечественной войне. А кто, как не ветераны, нам ее расскажет?
8 мая Николай Иванович отметит день рождения. Ему исполнится 94 года. А сам День Победы встретит в кругу семьи. Поздравить с праздником его приедут четверо внуков и пятеро правнуков.