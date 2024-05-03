Ветеран Великой Отечественной войны Семен Тайновский принимал поздравления и слова благодарности накануне Дня Победы

Поздравления накануне Дня Победы и слова благодарности за мирное небо! Ветеранов Великой Отечественной войны уже сейчас навещает молодежь, руководство районов и города.

Так, накануне 9 Мая гостей встречал Семен Тайновский, ему 92 года. Семен Ефремович прошел всю войну. Во время оккупации был узником Минского гетто, откуда чудом спасся. После попал в партизанский отряд в Барановичском районе, а День Победы встретил в столице. После войны почти всю жизнь работал строителем. Воспитал двух сыновей. Приятным воспоминанием станет и эта "теплая встреча": ветерану вручили цветы и подарки.