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Ветеран Великой Отечественной войны Семен Тайновский принимал поздравления и слова благодарности накануне Дня Победы

Поздравления накануне Дня Победы и слова благодарности за мирное небо! Ветеранов Великой Отечественной войны уже сейчас навещает молодежь, руководство районов и города.

Так, накануне 9 Мая гостей встречал Семен Тайновский, ему 92 года. Семен Ефремович прошел всю войну. Во время оккупации был узником Минского гетто, откуда чудом спасся. После попал в партизанский отряд в Барановичском районе, а День Победы встретил в столице. После войны почти всю жизнь работал строителем. Воспитал двух сыновей. Приятным воспоминанием станет и эта "теплая встреча": ветерану вручили цветы и подарки.

Сейчас в Минске проживают 370 ветеранов. Накануне Великого мая все они, а также участники Великой Отечественной войны и люди, которые пострадали от ее последствий, получают материальную помощь. Накануне 80-летия освобождения Беларуси суммы увеличили почти вдвое. Выплачивают от одной до четырех тысяч рублей.

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