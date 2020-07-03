Ветеран Виктор Костко. Взгляд участника войны на современную Беларусь

Площадь Победы, проспект Независимости, стела "Минск - город-герой"... Знаковые места города и история нашей страны тесно переплетена с судьбами героев минувшего - ветеранами. Когда началась война, ему было 14. В 1942-м его деревню Новый Городок Кировского района сожгли каратели и выжить Виктору Костко удалось, только бежав в лес. Мальчишкой он вступил в партизанский отряд. Сегодня Виктору Федоровичу - 93, он бодр и вот уже 20 лет работает в должности заместителя председателя Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов.



Взгляд участника войны на современную Беларусь: как изменилась страна и чего достигла за последние 75 лет?



