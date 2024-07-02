Ветеран Янина Нестерова поделилась воспоминаниями и поблагодарила за хорошее отношение

Только те люди, которые освободили Беларусь, могут понять, какое страшное значение у слова "война". Великая Отечественная была самой жестокой, самой разрушительной и самой масштабной войной по количеству жертв во все века. Наши коллеги встретились с ветераном, которой пришлось рано повзрослеть, а после через всю жизнь пронести страшные воспоминания. Подробнее в сюжете Виктории Шарковой.

Хрупкая, но при этом неимоверно сильная духом женщина. Именно так можно описать ветерана Янину Нестерову. Глядя на нее, сложно поверить в солидную цифру возраста - 96. И все же это так.

Янина Владимировна прошла войну, будучи связной в группе разведки под Смолевичами. Жили в палатках и землянках, почти ничего не ели, ухаживали за ранеными партизанами. Словом, справлялись как могли.

Как первобытные люди жили. Ужасно! Немцы окружили, но хорошо, что фронт быстро продвинулся сюда, и нас освободили, а так бы нас никого не осталось. Мы по болотам прятались, а они шли и убивали нас. Янина Нестерова, ветеран Великой Отечественной войны

Когда она вернулась в июле 1944-го в родную деревню, то перед ее глазами предстала страшная картина: хаос, разруха, от дома не осталось ничего. Жилье, как и страну, пришлось отстраивать заново. На работу устроилась на Минский тракторный завод машинистом крана на "плавке". Понимала, что в том числе и ее работа - это маленький вклад в большое дело по отстраиванию страны из руин.

Мой трудовой стаж 50 лет стажа в литейном цеху. И как видите, живая, работала крановщицей, работала на бегунах. Где я только не работала! Янина Нестерова, ветеран Великой Отечественной войны

Листая альбом, ветеран сравнивает то время с современным и признается - молодость, проведенную в лишениях, вспоминать не хочет. А что касается жизни сейчас, отметит, что так хорошо, как сейчас, не жили никогда.

Нас нигде не обижают. Нас везде только принимают! Лекарства надо - пожалуйста. За нами смотрят! Очень даже смотрят! Президент к празднику дает помощь. Мы такой жизни не видели никогда. Янина Нестерова, ветеран Великой Отечественной войны

Янина Владимировна уверена - секрет долголетия в перенесенном стрессе и в постоянной активности даже в таком возрасте. И то, что военное поколение так стремится передать молодежи - это жить сегодня, любить свою страну и гордиться ее достижениями.