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Ветерана Ивана Савельевича Соловьянова поздравили с Днем Победы

Накануне дня Победы поздравления принимают белорусские ветераны. Один из них Иван Савельевич Соловьянов, житель деревни Старые Рачковичи Слуцкого района. 15-летним юношей он встретил войну на малой родине в деревне Мостище Смоленской области. Вначале участвовал в эвакуации домашнего скота, после вместе с мамой помогал партизанам, по достижении совершеннолетия был призван на фронт.

В освобождении Беларуси есть и его вклад: пройдя подготовку в Свердловской области, он воевал на 1-м и 3-м белорусских фронтах. Танкист, пулеметчик он дошел до Берлина. Великую Победу встретил в военном госпитале, был ранен, удостоен множества наград.

Часть своего семейного и фронтового архива Иван Соловьянов передал Слуцкому краеведческому музею. В фондах - грамоты, наградные документы и фотографии ветерана. Иван Савельевич лично присутствует на многочисленных праздниках, организуемых музеем, и всегда с охотой рассказывает молодому поколению о себе и о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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