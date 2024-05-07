Ветерана Ивана Савельевича Соловьянова поздравили с Днем Победы

Накануне дня Победы поздравления принимают белорусские ветераны. Один из них Иван Савельевич Соловьянов, житель деревни Старые Рачковичи Слуцкого района. 15-летним юношей он встретил войну на малой родине в деревне Мостище Смоленской области. Вначале участвовал в эвакуации домашнего скота, после вместе с мамой помогал партизанам, по достижении совершеннолетия был призван на фронт.

В освобождении Беларуси есть и его вклад: пройдя подготовку в Свердловской области, он воевал на 1-м и 3-м белорусских фронтах. Танкист, пулеметчик он дошел до Берлина. Великую Победу встретил в военном госпитале, был ранен, удостоен множества наград.