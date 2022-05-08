Ветерана войны Федора Медведя поздравили воспитанники военно-патриотического клуба "Рысь"

Дети, воспитанники военно-патриотического клуба "Рысь", увидели в СМИ, что есть такая акция – военнослужащие поздравляют ветеранов, и проявили инициативу, предложили в этом мероприятии поучаствовать. Они нарисовали рисунки, картинки, написали письма, подготовили поздравления в стихах и поздравили ветерана в/ч 3214. Среди них был и Федор Максимович Медведь. Это легенда-человек, прошедший войну, ветеран части 3214.

Руслан Шиг, замначальника отделения идеологической работы по гражданско-патриотическому воспитанию в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси