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Ветерана войны Федора Медведя поздравили воспитанники военно-патриотического клуба "Рысь"
В эти дни особое внимание ветеранам и участникам войны - тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Подвиг наших героев вместе со всеми чтят и юные белорусы. Накануне Дня Великой Победы воспитанники военно-патриотического клуба "Рысь" приехали поздравить с наступающим праздником 100-летнего ветерана войны, полковника в отставке Федора Максимовича Медведя.
Дети, воспитанники военно-патриотического клуба "Рысь", увидели в СМИ, что есть такая акция – военнослужащие поздравляют ветеранов, и проявили инициативу, предложили в этом мероприятии поучаствовать. Они нарисовали рисунки, картинки, написали письма, подготовили поздравления в стихах и поздравили ветерана в/ч 3214. Среди них был и Федор Максимович Медведь. Это легенда-человек, прошедший войну, ветеран части 3214.
На память о встрече юные бойцы также подарили ветерану символический подарок - игрушечную рысь. Федор Максимович поблагодарил ребят за сувениры и показал им свой альбом с фронтовыми фотографиями и семейные снимки.
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