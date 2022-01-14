Ветерана войны с 95-летним юбилеем поздравляли в Колодищах

Не только подарить заботу и внимание, но и отдать дань уважения. С 95-м днем рождения сегодня поздравили ветерана Отечественной войны Ираиду Ивановскую из агрогородка Колодищи. Страшные события тех лет она встретила еще школьницей попала в концлагерь под Оршей. В 1944-м добровольно пошла работать в хирургическое отделение армейского госпиталя. Ираида Ивановна - обладательница многочисленных наград, среди которых орден Отечественной войны 2-й степени и медаль "За взятие Кенигсберга". Но самой большой ценностью ветеран считает мирное небо над головой для будущих поколений.