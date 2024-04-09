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Ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая выплатят повышенную матпомощь - узнали сколько и когда
В Беларуси ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат от Br1 тыс. до Br4 тыс., выплаты будут производится с 25 апреля по 4 мая. Об этом журналистамсообщиланачальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Екатерина Коледа, сообщает БЕЛТА.
"Одной из весомых мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в стране является выплата ежегодной материальной помощи, которая реализуется с 2021 года по указу Президента. В этом году выплата материальной помощи будет проходить с 25 апреля по 4 мая. Размеры ее существенно выше, чем в прошлом году. В отношении участников и инвалидов войны материальная помощь составит Br4 тыс., в отношении иных категорий ветеранов - Br2 тыс., граждане, которые отнесены к категориям лиц, пострадавшим от последствий войны (членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям-инвалидам с детства); бывшим узникам фашизма; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны) получат по Br1 тыс. На оказание материальной помощи в 2024 году предусмотрены средства республиканском бюджете более Br10,5 млн", - рассказала Екатерина Коледа.
Она отметила, что забота о ветеранах Великой Отечественной войны является одним из приоритетов государственной социальной политики. "Сегодня в Беларуси проживает около 1,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и порядка 7,3 тыс. пострадавших от последствий войны. С учетом того, что мы на пороге празднования 80-летия освобождения Беларуси, в следующем году 80-летие Победы, мы понимаем, что возраст наших ветеранов уже подошел практически к 100-летнему юбилею", - добавила начальник главного управления.
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