"Ветеранские дожинки": урожай с душой презентуют в каждом районе Минска

Праздничные мероприятия уже охватили всю столицу: на выставках можно увидеть богатый урожай, сочные панно из овощей, а также оценить музыкальные номера и творческие презентации участников.

В Октябрьском районе свои достижения продемонстрировали садоводы-любители. За каждой композицией из фруктов и цветов стоят месяцы кропотливого труда на дачных участках. Каждый авторский гастрономический проект сопровождался ярким шоу с песнями и душевным приемом гостей.

"Я привезла малину, тыкву, виноград - прямо с веточками, чтобы все видели, какая красота. Построила за три года дом, конкретно занялась участком и стала все выращивать. Иногда у меня было по 200 тыкв - обеспечивала всю деревню", - рассказала жительница Октябрьского района г. Минска Елена Волчок.

Жанна Чайковская, заместитель председателя Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

"Наши уважаемые ветераны представляют продукцию, выращенную на своем огороде. Говорят, что очень тяжело, но каждый год все проходит все красочнее и красочнее. Это и встреча с жюри, и музыкальные номера - и все это входит в оценку, которую мы потом выставляем району".

Конкурс помогает участникам золотого возраста сохранять энергию, делиться опытом и находить единомышленников.

Районные конкурсы-смотры продолжатся в столице, а итоги городского этапа и имена лучших садоводов-любителей Минска озвучат 30 сентября.