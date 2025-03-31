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Ветераны из Казахстана в Быховском районе почтили память погибших во времена ВОВ
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне предпраздничные мероприятия проходят в самых разных точках Беларуси. Поклониться подвигу наших солдат приезжают со всего мира.
Мемориал воинской славы "Лудчицкая высота" - в 1944 году с началом наступательной операции "Багратион" по освобождению Беларуси это было местом ожесточенных боев.
В барельефах - суровые лица Героев Великой Отечественной, символ мужества и единства. Когда в одном строю стояли за родину русские, белорусы, узбеки, казахи, в итоге ценой своей жизни выбив фашистов и с этого клочка родной земли.
Спустя 81 год после тех событий сюда - в Быховский район - за тысячи километров поклониться подвигу наших солдат приехали ветераны из Казахстана.
Рашид Газизов, советник посольства Казахстана в Беларуси:
"Примерно 1,5 млн казахстанцев были призваны на фронт. Половина из них не вернулась домой. И сегодня мы должны помнить тот подвиг солдат, офицеров, красногвардейцев, которые одержали Победу. Мы очень признательны белорусской стороне, как здесь помнят подвиг солдатов".
"Цель нашей поездки - приехать, поклониться, вспомнить, передать, что мы знаем, новому поколению. Огромная благодарность белорусскому народу, руководству - всем, всем, всем за такое бережное отношение к памяти", - высказалась ветеран труда Казахстана Надежда Хрипченко.
На воинском захоронении в глубинке района покоятся свыше 0,5 тыс. советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной. Среди них и герой Советского Союза - уроженец Казахстана, чье имя навеки вписано в историю Лудчицкой высоты.
"Героический подвиг Александра Матросова повторил наш земляк Герой Советского Союза Искалиев Сундуткали. Помним, чтим не только его имя, но и всех советских героев, белорусских героев - всех чтим", - обозначил председатель Чингирлауского районного совета ветеранов Сагынгали Имашев.
Великая Отечественная затронула всех. Спасибо огромное, что в Беларуси чтят и помнят героев, которые отдали свою жизнь во благо своей родины. Духовно мы все еще братья.
О важности сохранения исторической памяти говорили ветераны и с юными патриотами. Местом урока мужества стал музей Лудчицкой средней школы. В экспозициях - героическое прошлое местечка в документах, воспоминаниях очевидцев.
Подарок школьному музею от ветеранов Казахстана - документы Героя Советского Союза Искалиева Сундуткали.
Еще одним результатом стал меморандумом о сотрудничестве районов двух странах. В планах - совместные патриотические проекты, в том числе посвященные 80-летию Великой Победы.