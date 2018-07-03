Ветераны делятся впечатлениями о параде в Минске

Свободой и мирным небом над головой мы обязаны людям, которые, не жалея своей жизни, подарили нам право чувствовать себя независимо на родной земле. Ветераны! Ваш подвиг навсегда увековечен на страницах истории Беларуси.

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы мечтали о такой стране, и она стала такой. Независимой и мощной. Мои родители здесь погибли за это. Я сам сыном полка и разведчиком был. Парад замечательный. Это просто распирает гордость от такой мощи".