Ветераны, историки и юные белорусы об истории и Дне Победы

Cемейные архивы лучше любого учебника по истории. Медали - настоящий раритет для сегодняшнего поколения. А ведь раньше детьми многие примеряли на себя ордена, рассматривали фотографии, каждый хотел стать разведчиком, летчиком, танкистом. Сегодня полностью погрузиться в атмосферу того времени можно в музее Великой Отечественной.

