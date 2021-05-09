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Ветераны, историки и юные белорусы об истории и Дне Победы

Cемейные архивы лучше любого учебника по истории. Медали - настоящий раритет для сегодняшнего поколения. А ведь раньше детьми многие примеряли на себя ордена, рассматривали фотографии, каждый хотел стать разведчиком, летчиком, танкистом. Сегодня полностью погрузиться в атмосферу того времени можно в музее Великой Отечественной.

В храме нашей памяти в этом году расположилась и выездная студия Агентства теленовостей. Давайте прямо сейчас узнаем, что думают ветераны, историки и юные белорусы о нашем главном историческом наследии - памяти (видео).

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