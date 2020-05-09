3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Ветераны о Победе". Аэлита Самсонова - медсестра военного госпиталя
Пожалуй, у каждого ветерана есть свои воспоминания о том светлом и радостном Дне Победы весной 45-го. Новость об окончании войны встречала солдат на линии фронта, в госпиталях и партизанских землянках. В новом проекте Агентства теленовостей "Ветераны о Победе" мы собрали все добрые воспоминания и поздравления былых фронтовиков из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и, конечно, Беларуси.Ведь Победа - она общая. В первой серии цикла - Аэлита Самсонова, медсестра военного госпиталя, которая в 15 лет ушла на фронт, а Победу встретила в Берлине.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов