"Ветераны о Победе". Аэлита Самсонова - медсестра военного госпиталя

Пожалуй, у каждого ветерана есть свои воспоминания о том светлом и радостном Дне Победы весной 45-го. Новость об окончании войны встречала солдат на линии фронта, в госпиталях и партизанских землянках. В новом проекте Агентства теленовостей "Ветераны о Победе" мы собрали все добрые воспоминания и поздравления былых фронтовиков из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, России и, конечно, Беларуси.Ведь Победа - она общая. В первой серии цикла - Аэлита Самсонова, медсестра военного госпиталя, которая в 15 лет ушла на фронт, а Победу встретила в Берлине.



