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Ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь ко Дню Победы
С заботой о наших героях! Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной и пострадавшие от войны получат материальную помощь. Это предусмотрено постановлением правительства Беларуси.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это решение главы государства и поручение правительству ежегодно определять суммы по выплате нашим самым заслуженным людям - ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим от последствий войны. Соответствующее решение во исполнение указа главы государства принято 14 марта этого года. По сравнению с прошлым годом суммы увеличены. Из республиканского бюджета на эти выплаты будет предусмотрено Br10 млн.
Сумма выплат составит от 850 до 2 000 белорусских рублей. Денежная помощь выплачена будет с 26 апреля по 4 мая.
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