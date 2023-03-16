Ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь ко Дню Победы

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это решение главы государства и поручение правительству ежегодно определять суммы по выплате нашим самым заслуженным людям - ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, пострадавшим от последствий войны. Соответствующее решение во исполнение указа главы государства принято 14 марта этого года. По сравнению с прошлым годом суммы увеличены. Из республиканского бюджета на эти выплаты будет предусмотрено Br10 млн.