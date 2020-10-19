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Ветераны массово, организованно на марше под государственными символами страны
Едва ли думают об ответственности подстрекатели тех, кого зазывают выйти на улицы. Равно как едва ли чем-то гнушаются. Раньше прикрывались инвалидами. Сегодня на марш позвали пенсионеров. Пригласили прийти и ветеранов - бывших военных. И они пришли - офицеры запаса, воины-интернационалисты, ветераны МВД.
Только вот незадача вышла: пришли массово, организованно, под государственными символами страны. Так, что бэчебэшной массовке (около 700 человек от силы) пришлось потесниться, уступая дорогу 10-тысячному строю. Репортаж с места событий.
"Пенсіянеры Беларусі, яднайцеся!" - такими словами сегодня некоторые телеграм-каналы анонсировали марш мудрости. Никто не ожидал, что те, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе и при этом придерживается официальной национальной символики, тоже выйдут, чтобы отстоять свою точку зрения.
Их позвали, и они пришли. Ветераны МВД, воины-интернационалисты, офицеры запаса. Пришли, чтобы сказать: "Родина одна, и она не продается"
Возможно у альтернативщиков иначе. Ведь они послушно исполняют волю заграничных телеграм-каналов, базирующихся за границей. Сказали прийти к 14:00 к Красному костелу – да, мой господин, будет сделано. Но как-то ряды мельчают. Замечают и сами участники. Из тех ветеранов, которых ждали бэчебэшники, не пришел никто. В чем сила, брат? В правде.По ходу движения колонны разочарованные бчб-оппоненты пытались спровоцировать и завязать драку. Но, видимо, что-то пошло не так.
Нет сомнений и в том, что взгляды так называемых мирных протестующих подогревают и стимулируют материально
Было бы неправдой, да правдой оказалось. Как и то, что, прикрываясь то инвалидами, то женщинами преклонного возраста, организаторы не забывают о массовке. Потому среди пенсионеров сегодня можно было встретить и вот такие лица.А вот и лицо так называемой революции - Нина Багинская. На тусовку приехала на такси - может позволить. Кстати, в интервью одному из альтернативных СМИ Багинская сказала, что теперь жить стало веселее. Мы поинтересовались, что же имела в виду.
10-тысячный строй против тех, кого набралось в 10 раз меньше. Большинство у монумента Победы сегодня возложили цветы тем, кто отстоял нашу свободу, и поклялись, что любимую Родину не отдадут.
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