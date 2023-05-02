Ветераны войны и телевидения принимают поздравления от сотрудников Белтелерадиокомпании

Память о Великой Отечественной войне и героизм нашего народа бережно хранят и передают потомкам свидетели тех событий. Много испытаний выпало и на долю блокадников Ленинграда. Некоторые из них - бывшие сотрудники Белтелерадиокомпании, члены ветеранской организации.

По доброй традиции накануне профессионального праздника - Дня работников радио, телевидения и связи, а также накануне Дня Победы коллеги-старейшины принимают поздравления, цветы и подарки, а главное - уважение и внимание. Во время встречи с героями репортажа корреспондент АТН Наталья Бордиловская убедилась: не стареют душой ветераны!

Ветераны войны и телевидения: поздравительная инициатива Белтелерадиокомпании

Проехали по телевизионным адресам Минска: энтузиасты с Макаенка, 9 посетили с поздравлениями по случаю Дня Победы старших коллег. Они же - дети войны, блокадники, свидетели оккупации, те, кто имеет право и почетную обязанность рассказывать о войне.

А сначала о войне… пели. На старте каждого из трех поздравительных маршрутов прямо в дверях звучала "Катюша". Исполняли все!





Слезы на глазах у каждого, несмотря на разные поколения и на то, что хозяева войну пережили, а мы только слышали о ней. Лучше понять друг друга помогло обобщающее: мы все - телевизионщики. Только они начинали БТ, а мы продолжаем его традиции.

Телесемья Киселевых в профессию пришла в 60-х. Вячеслав Сергеевич - главный режиссер научно-познавательных программ. Евгения Ивановна звукорежиссер с более чем 20-летним стажем. Давно не в штате ветераны экранного искусства, но следят за младшими коллегами. И сравнивают.

Накануне Дня работников радио и телевидения о секретах профессии слушать важно. Но еще более важно расспросить о войне. У супругов Киселевых счастливые судьбы: они выжили. Она - в блокадном Ленинграде, он - в подмосковных Озерах. Оба города жестоко бомбили немцы.

Беларусь для Киселевых - послевоенная судьба. Отучились, получили профессию, вписали свои имена в хроники Макаенка, 9.

Алла Дмитриевна Кирилова 10 лет отработала в литературно-драматической редакции Белорусского телевидения. Блокадница, которая весь ужас своего детства описала в стихах и прозе. Работает под псевдонимом Алла Черная - писать начала еще в Ленинграде в 40-х.

Обычные многоэтажки Минска. И за стандартными, на первый взгляд, окнами этих домов живут люди необычных трагически-героических судеб. Достойные люди с сильным характером.





Мы на улице Корженевского. Среди наших старейшин-коллег и самая знаменитая блокадница Беларуси: Мария Давыдовна Ягодницына - председатель организации блокадников (их, между прочим, сегодня в нашей стране осталось чуть более 200 человек). Сама во время войны была совсем маленькой - Мария Давыдовна не успевает показывать нам свой фотоальбом, записи, заметки, галерею наград и рассказывать, как все было.

Историю запечатлела в авторских стихах. Хотя ее судьба далеко не поэзия, а драма. В самом начале войны пришли похоронки на отца и брата. Вскоре не стало и мамы. Маленькая ленинградка Мария одна узнала, что такое и "Дорога жизни", и бомбежка, и голод, и детский дом. Каждый год ко Дню Победы Мария Ягодницына встречается с молодым поколением, чтобы вновь и вновь напомнить о том, что не надо забывать историю и беречь сегодняшний мир.