Ветераны встретились с молодежью в Музее Великой Отечественной войны

Между поколениями должен быть диалог. Ветераны встретились с молодежью столицы в Музее Великой Отечественной войны. Во время встречи вспомнили истории о тяжелых боях и рискованных заданиях, о любви и молодости. Мероприятие посвящено наступающей 75-ой годовщине освобождения Минска.