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Ветераны встретились с молодежью в Музее Великой Отечественной войны

Между поколениями должен быть диалог. Ветераны встретились с молодежью столицы в Музее Великой Отечественной войны. Во время встречи вспомнили истории о тяжелых боях и рискованных заданиях, о любви и молодости. Мероприятие посвящено наступающей 75-ой годовщине освобождения Минска.

Проект "Диалог поколений. Наследие в будущее" превратился в искренний разговор. Через собственные стихотворения ветераны Великой Отечественной войны и активная молодежь обменялись опытом.

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