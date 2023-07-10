Ветеринар рассказала, как помочь домашнему любимцу пережить жару

В жаркое время года страдают не только люди, но и животные. Понятно, что природа умная и предусмотрела системы охлаждения, но и они иногда дают сбой. Как помочь домашнему питомцу пережить зной? На этот вопрос ответила главврач ветеринарной клиники Елена Мелещева, пишет агентство "Минск-Новости".

Самое опасное место для питомца летом? Конечно же, салон авто, в котором безответственные хозяева любят оставлять собак, пока сами закупаются в магазинах.И даже приоткрытые окна ситуацию не спасают. Добавим немного оптимизма: в последние годы ситуация потихоньку ползет в сторону нормальности. Во-первых, владельцы становятся более ответственными. Во-вторых, возле крупных торговых центров можно заметить специальные "будки ожидания".

Но остается другая зона повышенной опасности для животных - балкон. И речь не только о бесстрашных котиках, которые решают поиграть "в Гагарина".

"На застекленных лоджиях может быть не менее жарко и душно, чем в салоне машины, особенно если окна выходят на солнечную сторону. И не стоит рассчитывать на сознательность и благоразумие питомца, мол, станет жарко - сам уйдет", - объясняетМелещева.

Взяли под мышку, если габариты любимца позволяют, и перенесли / перетащили / с боем уговорили перейти в более прохладное и проветриваемое помещение.

Дача - тоже не самый идеальный летний вариант. Кажется, все должно быть наоборот: свежий воздух, возможность прикорнуть в тенечке.

"Как-то спасали кошку, которая уснула прямо на грядках и основательно перегрелась. Поэтому повторюсь: заметили питомца в зоне риска - взяли и перенесли в безопасное место", - вспоминает ветврач.

Как определить, что животное получило или на грани теплового удара?

Среди основных симптомов - повышение температуры, вялость и отказ от еды. И все три, будем объективны, достаточно спорные в оценке симптомы. Температуру еще попробуй измерь, да и она со старта может быть чуть выше нормы. Вялость - так мы и сами в жару не то чтобы бодрячком. Отказ от еды - в эту же копилку. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, если почуяли неладное, - питомца в охапку и в ветклинику.

"Владельцам не только сложно самостоятельно определить, перегрелся питомец или нет. Неизвестно, насколько серьезная ситуация. Поэтому рекомендую обращаться к специалистам", - объясняет Мелещева.

Тепловой удар получить могут и коты, и собаки, и даже кролики, шиншиллы и хомяки. Последняя троица в принципе жару терпеть не может.

Как предвосхитить?

Многие хозяева особенно волосатых Мурзиков и Шариков предпочитают на лето стричь питомца. Причем основательно и "под машинку". Мера, согласитесь, действенная, но радикальная. Ветврач предлагает следующее.

Во-первых, следить за температурой воздуха в помещении, чаще проветривать. Не вывозить питомца на пляж в самый зной.

Во-вторых, устраивать легкий душ или смачивать водой животное. Это позволит снизить температуру его тела.

"Но не оставляйте мокрым на долгое время и тем более под кондиционером: питомец может банально простудиться и "поймать" тот же насморк и кашель - совсем как люди. А если к этому присоединится инфекция - можно получить в комплексе серьезную проблему", - уточняет ветврач.

В-третьих, много воды. Если отдыхаете на приусадебном участке - расставьте буквально по всему периметру тазики и плошки с водой. Позволяют возможности? Можно даже бассейн надувной наполнить водичкой - собаки точно пролают "спасибо".

Кстати, про котов. Вы же помните, что миски с водой и едой должны быть в разных местах? Есть у полосатых такой пунктик: "Не пью там, где ем".

А вот рацион менять не стоит. Это мы летом налегаем на овощи и фрукты, с животными такой номер не пройдет.

"Наши питомцы привыкают к определенному рациону и режиму питания. И от перемены слагаемых может быть и несварение, и пищевая непереносимость, и даже диарея", - поясняет Мелещева.

Перегрев, как ни странно, закрывает топ-3 главных летних проблем, с которыми обращаются в ветклиники владельцы домашних питомцев. А открывают список травмы - не только от падений с высоты, но и переломы, и даже абсцессы. На втором месте - инфицирование после укусов клещей. Поэтому напоминаем: регулярная вакцинация спасет жизнь и здоровье питомца и ваши нервные клетки.