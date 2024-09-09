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Вьетнам и Беларусь разработали совместный план военного сотрудничества

Вьетнам и Беларусь разработали совместный план военного сотрудничества. Сегодня об этом договорилисьгоссекретарь Совета безопасности нашей страныАлександр Вольфович и министр общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам.

В планах на ближайшую перспективу совместные учения и проведение штабных тренировок. Наши военные в ближайшее время поедут на учения во Вьетнам. И наоборот.

Стороны выразили обеспокоенность в связи с нарастанием вызовов и угроз с внешних сторон.

Это и проведение различных совместных штабных тренировок, участие в учениях на территории Вьетнама и Республики Беларусь. Я знаю, что с планом военного сотрудничества у нас намечено на этот год 17 мероприятий, из которых 9 уже проведено, остальные в стадии реализации. Поэтому все зависит от заинтересованности вьетнамской стороны.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Как заявил Александр Вольфович, интерес со стороны вьетнамских друзей в сотрудничестве вызван в первую очередь ради обеспечения мира, стабильности на территории наших стран.

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