Вьетнам и Беларусь разработали совместный план военного сотрудничества

Это и проведение различных совместных штабных тренировок, участие в учениях на территории Вьетнама и Республики Беларусь. Я знаю, что с планом военного сотрудничества у нас намечено на этот год 17 мероприятий, из которых 9 уже проведено, остальные в стадии реализации. Поэтому все зависит от заинтересованности вьетнамской стороны.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси