Ветрено и до +5 °С в Беларуси будет 22 января

Ни снега, ни мороза по-прежнему не предвидится. Ветрено и до +5 °С в Беларуси 22 января. Будет облачно, временами ожидаются осадки, во второй половине дня местами на дорогах гололедица. Ветер будет западный, северо-западный, 6-11 м/с, во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от -1 °С до +5 °С.



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