Ветреные и дождливые выходные ждут минчан

В выходные надо быть вдвойне внимательными на дорогах - мокрый снег и ветер значатся в прогнозах синоптиков на ближайшие дни. При этом будет до плюс 9. Завтра днем преимущественно без осадков, мокрый снег пойдет только ближе к вечеру. Ночью нуль градусов, днем 7 тепла. В воскресенье потеплеет, но ветер не успокоится и осадков станет значительно больше.



В понедельник сохранится порывистый ветер до 14 метров в секунду. Ночью температуры будут близки к нулю, днем столбики термометров покажут слабый плюс.



