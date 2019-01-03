Въезда в Литву ожидает больше 250 большегрузов, самые большие очереди собрались в пункте пропуска "Каменный Лог". Также свыше 200 легковушек продолжают ожидать выезда в Польшу. Больше всего их скопилось в пункте пропуска "Брест". Очереди по сравнению со вчерашними сутками меньше, но ситуация по-прежнему сложная. Некоторые люди вынуждены ожидать по 6 часов. В связи с увеличением потока транспорта, сотрудники таможни и пограничники переведены на усиленный режим работы. Немало ожидающих въезда в Евросоюз - это россияне, которые отправляются на каникулы на горнолыжные курорты и шопинг. В Госпогранкомитете Беларуси напоминают, что выбрать наиболее приемлемый путь можно благодаря камерам видеонаблюдения в пунктах пропуска в режиме онлайн.



