Вежновец о роботизации: В 3 раза сокращается необходимость в привлечении трудовых ресурсов

Внедрение роботизированных комплексов в производственные процессы позволяет оптимизировать производство: примерно в три раза сокращается необходимость в привлечении трудовых ресурсов. Такое мнение выразил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец в программе "Экономическая среда".

Говоря о внедрении роботизированных комплексов с экономической точки зрения, Иван Вежновец назвал эту тенденцию одновременно и данью моде, и производственной необходимостью. "Это и дань моде. Когда в производственном процессе задействованы роботы, все на рынке понимают, что производитель - профессионал, он идет в ногу с трендами и у него есть эффективность. И эта эффективность вытекает опять же из внедрения роботов", - пояснил он.

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Первый заместитель министра экономики перечислил преимущества роботизированных механизмов. "Во-первых, это позволяет оптимизировать производственные процессы: примерно в три раза сокращается необходимость в привлечении трудовых ресурсов. Во-вторых, это повышение качества продукции, потому что робот не приемлет брака, а основной брак в производственных процессах формируется из-за человеческого фактора. В-третьих, это изменение вообще всего бизнес-процесса. Ведь внедряя робота только в одну технологическую цепочку, необходимо другое сырье, другое качество комплектующих - полностью меняется вся производственная цепочка. А если это системно, то производитель получает совсем другой эффект", - подчеркнул Иван Вежновец.

Как было отмечено в эфире, к 2030 году в Беларуси планируется не менее 100 умных машин на каждые 10 тыс. работников.