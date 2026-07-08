Вежновец рассказал о льготах при внедрении роботизации

С подписанием указа № 198 о стимулировании роботизации появились дополнительные мощные инструменты для ее развития в Беларуси. В программе "Экономическая среда" первый заместитель министра экономики Республики Беларусь Иван Вежновец рассказал, какие льготные меры предусмотрены для участников рынка.

Когда готовился указ, пообщались с рынком и узнали, чего не хватает для того, чтобы развивать роботизацию, рассказал он. "В первую очередь стимулы должны быть экономические. Первый экономический стимул - это возможность ускоренно включать в амортизацию затраты, понесенные по внедрению роботов. Причем не просто затраты, а еще с коэффициентом 1,5. Если внедрили робота, затраты умножили на 1,5 и за счет этого снизили себе налогооблагаемую базу".

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Получается инструмент ускоренной амортизации по основным средствам, которые задействованы в этих процессах.

"Следующий инструмент - это освобождение от НДС по ввозимым роботам либо комплектующим, если это производство будет организовываться здесь, на территории Беларуси. Т. е. на 20 %, по сути, комплектующие будут дешевле", - продолжил Иван Вежновец.

"Третий экономический инструмент - это возможность для тех, кто внедрил робота, получить к зачету в полном объеме НДС, который у него есть входящий. Это значит, что я купил робота, поставил его себе, понес затраты, в том числе 20 % НДС, и в течение 30 дней после того, как я его поставил у себя, я эти 20 % НДС обратно из бюджета получаю, - пояснил Иван Вежновец. - Тем самым высвобождаются оборотные средства у предприятий. После того как он их внедрил, он их не замораживает на определенный период времени, а сразу может запускать уже дальше в оборот".

Эти стимулы экономические выкристаллизовались в рамках подготовки проекта, отметил Иван Вежновец. "Кроме того, интересный механизм вырисовался для резидентов ПВТ. У них сейчас ограничены виды деятельности, которыми они могут заниматься. Создание роботов разрешено, но сопутствующие услуги - поставка комплектующих, сервис, гарантийное обслуживание - они не могут оказывать. Поэтому чтобы они могли комплексно заниматься этим процессом, такие льготы им даны. Соответственно это стимулирует те организации, у которых уже есть компетенции, дальше развиваться в этом направлении".