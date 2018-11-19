VI Международный форум "Антиконтрафакт" открылся в Москве

Главные темы - создание благоприятных условий для развития легального бизнеса в ЕАЭС, противостояние незаконному обороту промышленности и защита прав интеллектуальной собственности. Самые острые вопросы для Евразийского экономического союза обсудили представители общества, государства и бизнеса из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Почему подделывают белорусскую молочку? Как электронный сертификат продуктов поможет в борьбе с контрафактом? И какое соглашение подписано сегодня между Беларусью и Россией? Методы борьбы с фальсификатом изучила наш собственный корреспондент в Москве Дарья Белоусова-Петровская.