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VI Международный форум "Антиконтрафакт" открылся в Москве

Главные темы - создание благоприятных условий для развития легального бизнеса в ЕАЭС, противостояние незаконному обороту промышленности и защита прав интеллектуальной собственности. Самые острые вопросы для Евразийского экономического союза обсудили представители общества, государства и бизнеса из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Почему подделывают белорусскую молочку? Как электронный сертификат продуктов поможет в борьбе с контрафактом? И какое соглашение подписано сегодня между Беларусью и Россией? Методы борьбы с фальсификатом изучила наш собственный корреспондент в Москве Дарья Белоусова-Петровская.

В Беларуси тоже можно встретить контрафактную продукцию из России. Только в этом году правоохранительные органы нашей страны завели более 50 дел. Это касается поддельного алкоголя, красной икры и продуктов нефтехимии.

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