VI Всебелорусское народное собрание - это уже история. Ориентиры заданы. Дело за каждым из нас

Большой народный диалог состоялся - озвучены десятки вопросов, которые предстоит реализовать не только делегатам форума, но и каждому из нас.

Все решения были отражены в резолюции. Комфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами. Главный ориентир - это возможность белорусам жить, работать и развиваться. В планах - больше открывать новых производств и рабочих мест, вкладываться в развитие отраслей. Следующий шаг - крупные промышленные кластеры. Главное - создать возможности, чтобы белорусы могли заработать. Президент не раз за время работы площадки отметит (эту мысль активно будут обсуждать делегаты и в кулуарах) - нужно развиваться эволюционно. Перемены - всегда хорошо, когда они не резкие и не кардинальные.



Большой блок социальных вопросов. Быть целевому набору в вузы. Специалисты еще раз обсудят, как объединить централизованное тестирование с собеседованием. К тому вопросу вернутся на уровне Президента. Рассмотрят замечание Федерации профсоюзов -пересмотрят систему начисления пенсий. Будем активно строить арендное жилье, производить свою вакцину, а также примут серьезные решения по вопросу роста цен на лекарства (вплоть до закрытия отдельных аптек).



Поручение правительству - проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства. Форум завершен, но Президент пообещал - разговор в таком (пусть и немасштабном формате) будет продолжен в обществе по самым актуальным вопросам.

