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VI Всебелорусское народное собрание. Телеверсия. В воскресенье в 17:00 на "Беларусь 1"

За эти два дня на Всебелорусском народном собрании было сказано много важного для поиска верного пути дальнейшего развития страны. Самое главное - яркие выступления, разные мнения и самые откровенные высказывания мы покажем в телеверсии в это воскресенье.

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