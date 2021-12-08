Вид на жительство - на паспорт граждан Беларуси: история семьи Бугай

Подписание белорусским лидером указа стало долгожданным событием для семьи Алены и Ивана Бугай. В Беларусь они приехали из города Рубежное Луганской области. Когда 7 лет назад в спешке собирали вещи и бежали из Украины от войны, думали только об одном: как выжить. А сегодня строят дом и планируют дизайн приусадебного участка. Семья обосновалась в агрогородке Мазолово Витебского района. Муж и жена работают на молочно-товарной ферме. Пока стройка не закончена, работодатель предоставил арендную квартиру. Старшие дети учатся в школе. Уже в Беларуси в семье родился третий ребенок. В сентябре подали прошение о предоставлении белорусского гражданства.



В ближайшие дни зеленую книжку вида на жительство все члены семьи Бугай сменят на синий паспорт граждан Беларуси.

