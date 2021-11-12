Video game symphony прогремели в КЗ "Минск"

Симфонические баталии в Минске. Музыка из культовых компьютерных игр вышла из цифры в партитуры оркестра Белтелерадиокомпании. Мелодии из мировых "Дота", "Диабло", "Скайрим" - все, что затягивает на часы геймеров и айтишников,вытянуло их в реальную жизнь скрипками и перкуссиями. Более 100 музыкантов и голосов хора "Полифоника" повторили триумф премьерного апрельского концерта. Зал заполнили ровно на 50 процентов - таково требование сегодня Мингорисполкома. Саму же музыкальную программу реформатировали и написали новые аранжировки.



На этих нотах проект не закрывают. Благодаря повышенному спросу, готовят серию игровых концертов.