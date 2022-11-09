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Видео предполагаемого убийцы в Солигорском районе сняли очевидцы
Видео предполагаемого убийцы в Солигорском районе сняли очевидцы, оно появилось в Telegram-каналах. На кадрах мужчина, вооруженный карабином, прохаживается вдоль частных домов, видимо, в поисках своей будущей жертвы. Затем он заходит в один из дворов, слышен звук выстрела. Уже в следующем фрагменте работает группа захвата.
Напомним, накануне около пяти часов вечера поступило сообщение о стрельбе в агрогородке Зажевичи. По предварительной информации, в ходе ссоры 45-летний местный житель застрелил своего 49-летнего знакомого. По данным СК, в прошлом погибший привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений подозреваемому.
На месте трагедии работала и наша съемочная группа. Владимир Королев пообщался с очевидцами ЧП.С утра на месте работала наша съемочная группа. Соседи и очевидцы рассказали нам, что фигурант сперва стал стрелять по соседнему дому. Скорее всего, он перепутал жилище.
Убийство произошло в половине пятого вечера, соседи услышали несколько выстрелов. Именно поэтому успели снять стрелка - он искал жилье недавно вновь приехавшего старого знакомого. Возле магазина они подрались, а потом Виталий (так зовут стрелка) пошел за карабином. Что было дальше, рассказал хозяин дома, убийство произошло на его глазах (видео).
К этому моменту приехала милиция, которая и задержала стрелка. Сейчас ведутся допросы.Под утро по месту жительства у фигуранта следователи обнаружили целый арсенал ножей и оружия. Сейчас это все направлено на экспертизу. Подробности происшествия, а также полное интервью с очевидцем смотрите в нашей итоговой программе.
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