Видео предполагаемого убийцы в Солигорском районе сняли очевидцы, оно появилось в Telegram-каналах. На кадрах мужчина, вооруженный карабином, прохаживается вдоль частных домов, видимо, в поисках своей будущей жертвы. Затем он заходит в один из дворов, слышен звук выстрела. Уже в следующем фрагменте работает группа захвата.

Напомним, накануне около пяти часов вечера поступило сообщение о стрельбе в агрогородке Зажевичи. По предварительной информации, в ходе ссоры 45-летний местный житель застрелил своего 49-летнего знакомого. По данным СК, в прошлом погибший привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений подозреваемому.

На месте трагедии работала и наша съемочная группа. Владимир Королев пообщался с очевидцами ЧП.С утра на месте работала наша съемочная группа. Соседи и очевидцы рассказали нам, что фигурант сперва стал стрелять по соседнему дому. Скорее всего, он перепутал жилище.

Убийство произошло в половине пятого вечера, соседи услышали несколько выстрелов. Именно поэтому успели снять стрелка - он искал жилье недавно вновь приехавшего старого знакомого. Возле магазина они подрались, а потом Виталий (так зовут стрелка) пошел за карабином. Что было дальше, рассказал хозяин дома, убийство произошло на его глазах (видео).