Видео жестокого обращения с коровой, размещенное в социальных сетях, вызвало большой резонанс

Ссылкой на него с нами поделились и наши телезрители. На кадрах видно, как еще живую корову привязывают за ногу канатом и грузовиктянет ее волоком. Судьба животного, вероятно, очевидна, правоохранители уже выяснили, что действия могли происходить на территории цеха по убою крупного рогатого скота бывшего мясокомбината Лиды. Возмущение пользователей соцсети вызвало поведение работников, которые, по их словам, причиняют дополнительные мучения животному перед смертью.



Как нам рассказали в милиции, сейчас Лидское РОВД проводит проверку в рамках Уголовно-процессуального кодекса, на место выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются очевидцы и свидетели инцидента, период, когда были совершены эти действия. Вполне вероятно, что виновных могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. Однако нам кажется, что правоохранителям стоит внимательно присмотреться к принципам работы предприятия, потому что такие эпизоды могут быть не единичными.