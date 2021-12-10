Видеоинструкция о способах уплаты транспортного налога Беларуси

Министерство по налогам и сборам разработало видеоинструкцию о способах уплаты транспортного налога. Она размещена на официальном сайте ведомства. Напомним, владельцам транспортных средств в Беларуси не позднее 15 декабря необходимо уплатить данный налог. При этом владельцам электромобилей авансовый платеж по транспортному налогу уплачивать не нужно.