Видеоинженер из Минска об участии в акциях протеста: Это была ошибка

Вечером 4 мая в Минске на улице Евфросиньи Полоцкой сотрудники ОМОН задержали с поличным 29-летнего минчанина - порча чужого имущества и призывы к уличным протестам. Мужчина признался, что участвовал в дворовых и районных несанкционированных массовых мероприятиях, а через расклейку стикеров пытался поддержать протестную активность. В содеянном житель столицы раскаялся и признал вину в порче имущества.

Александр Гильдюк, замначальника Фрунзенского РУВД Г. Минска