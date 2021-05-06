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Видеоинженер из Минска об участии в акциях протеста: Это была ошибка

"Это была ошибка", - так объяснил свой поступок видеоинженер частной фирмы. Минчанин расклеивал листовки с призывами к беспорядкам, тем самым поддерживая протестную активность.


Вечером 4 мая в Минске на улице Евфросиньи Полоцкой сотрудники ОМОН задержали с поличным 29-летнего минчанина - порча чужого имущества и призывы к уличным протестам. Мужчина признался, что участвовал в дворовых и районных несанкционированных массовых мероприятиях, а через расклейку стикеров пытался поддержать протестную активность. В содеянном житель столицы раскаялся и признал вину в порче имущества.
Александр Гильдюк, замначальника Фрунзенского РУВД Г. Минска

Замначальника добавил, что сейчас мужчина в ИВС, следователи дали правовую оценку его действиям и признали подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске.

У видеоинженера нашли протестный арсенал

Усугубила ситуацию соответствующая атрибутика в машине задержанного: свыше полусотни БЧБ-флагов, несколько шестиметровых стальных труб, баллончики с аэрозольной краской, четыре дымовые шашки, более 750 стикеров протестного толка, флаеры и трафареты. Известно, что минчанин женат, у него маленькие дети, является предпринимателем в сфере торговли.

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