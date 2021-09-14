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Камеры фиксируют водителей, которые используют полосу для общественного транспорта не по правилам
Контроль за нарушителями правил дорожного движения в столице начали вести и с общественного транспорта. В центре внимания - полоса, обозначенная буквой "А". В автобусах и троллейбусах по маршруту вдоль улицы Притыцкого установлены камеры фиксации. Они и ловят нарушителей, которые используют полосу для общественного транспорта. О таком дополнительном контроле через камеры фотофиксации водителей предупреждают специальные информационные таблички, закрепленные на опорах освещения.
Пока оборудование работает в тестовом режиме. В скором времени камеры начнут фиксировать нарушения в полосе для общественного транспорта на Немиге. Кстати, только за август на улицах Бобруйской и Притыцкого зафиксировали почти 1 300 нарушений.
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