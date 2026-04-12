Видеонаблюдение против бесхозяйственности: как умный контроль поможет спасти телят

В Беларуси в 2026 году возведут 48 современных молочно-товарных комплексов и более 500 профилакториев для телят. В регионах уже определены сельхозорганизации, где будут строить такие помещения. Глобальная задача - сократить падеж скота, ведь загубленные животные - это недополученная продукция и выручка.

Чаще всего гибнут маленькие, еще не окрепшие малыши. И это не естественный отбор, а в большинстве случаев бесхозяйственность и равнодушное отношение работников. Из чего складывается технологическая дисциплина? За кем нужен глаз да глаз? И при чем здесь видеокамеры?

В хозяйстве "Дещенко" более тысячи телят. Это малыши разного возраста и для каждого свои особенности ухода. Насколько четко соблюдается режим кормления и уборка, главный зоотехник следит с помощью телефона в любое время суток.

И. о. главного зоотехника МТК "Дещенко" Мария Тишина рассказала, что ночью заходит проконтролировать, сколько на кормовом столе осталось кормов для того, чтобы понимать, нужно ли на вечер добавить больше, как идет поедаемость. "Также в 5 утра я уже приезжаю, сама иду по сараям и смотрю", - сказала она.

Особое внимание - родовому отсеку. Камеры видеонаблюдения позволяют по минутам отслеживать процесс. Буренку должны изолировать от стада, малыша вовремя помыть, обогреть, покормить. Первый час жизни самый важный. Именно в первые минуты и формируется иммунитет.

Мария Тишина:

"Принятие отела, например, не вовремя приняли какие-то меры, по видеокамере сразу можно выявить, во сколько начала телиться корова, когда отогнали ее для подготовки к отелу, во сколько выпоили теленка. Конечно, камеры нам очень помогают в этом плане найти виновного, если действительно есть виновные лица".

Установка видеоконтроля на животноводческих объектах проводится во всех регионах страны. Это предусматривает план действий правительства и Комитета госконтроля по устранению причин выбытия КРС. Говоря простым языком, это один из методов борьбы с падежом скота. И как показывает практика, весьма эффективный.

Александр Добрук, начальник управления КГК Гродненской области:

"Каждый из специалистов может зайти в программу и как в режиме онлайн, так и используя архивные сведения, посмотреть, как соблюдается технология. В частности, как осуществляется кормление скота, соблюдаются ли сроки кормления, как выпаивается молозиво, в установленный ли срок это происходит. Т. е. каждый элемент технологии как выполняется. Потому что только четким соблюдением технологии можно добиться эффективного производства животноводческой продукции".

Ситуация с падежом скота на жестком контроле Президента. К этой теме Александр Лукашенко возвращается постоянно. Помните, как в одной из рабочих поездок глава государства лично взялся за вилы и обнаружил снег под соломой у телят. Президент жестко раскритиковал чиновников и местную власть.

"Драть их надо как сидорову козу. Что снег нельзя было убрать? - эмоционально заметил глава белорусского государства. - За телят головой ответите. Это мелочь, казалось бы. Но такой бардак у нас везде - бездушное отношение к животине, которую мы выращиваем".

Столь эмоциональная реакция Президента понятна. Животноводство составляет основу агропромышленного комплекса страны. Нет теленка - нет мяса и молока. За прошлый год установлена гибель около 145 тысяч голов крупного рогатого скота.

Сокрытие падежа обернулось уголовным делом в Лиозненском районе. На скамье подсудимых оказались директор, ветврач и главный бухгалтер. С 2023 года по 2025-й обвиняемые знали о выбытии животных, но все факты скрывали. В итоге руководитель приговорен к 3 годам лишения свободы, ветврач получила 2,5 года, а главбух - 2 года.

В сельском хозяйстве самое главное - это соблюдение технологии. И здесь многое, если не все, зависит от человеческого фактора. Согласитесь, когда за вами следит камера, уровень ответственности повышается как-то даже сам собой.

Применение силы по отношению к животным недопустимо. На первый взгляд безобидный шлепок - это стресс для коровы и не дай бог увечье, что влечет за собой сокращение молока. Главный зоотехник одного из хозяйств Узденского района показывает камеры возле входа в доильный зал. Их разместили специально, чтобы исключить рукоприкладство.

Виктор Мацапура, главный зоотехник ЗАО "АСБ-АГРО Кухтичи":

"Если к животному применяется грубая сила, удары палками, шокерами, большая скученность приводит к травматизму или потере животного, то просто-напросто человек будет наказан вплоть до увольнения".

Предотвратить падеж скота призвана и своевременная вакцинация. Директор ЗАО "АСБ-АГРО Кухтичи" Вадим Кунц рассказывает, как решил проверить ветврача. Отправил анализы в ветлабораторию, результаты подтвердили - вакцинация в отдельных случаях вообще не проводилась.

Обнаружили очень много всякой патогенной микрофлоры, теленок заболевает ими. А этого не должно было происходить после вакцинации. Он показал врачам, которые осознали, что он разбирается в проблеме и стали работать правильно. "Т. е. я заставил его делать вакцинации, дал ему людей в помощь", - отметил он.