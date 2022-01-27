Они нас учат демократии, подавая порой худший пример. Как говорится, в своем глазу и бревна не замечают. Агентство теленовостей подготовило серию видеороликов "Их право" о провалах и парадоксах Основного закона в европейских странах. Мы внимательно проанализировали западные конституции в разные периоды истории и пришли лишь к одному выводу: часто такими понятиями, как свобода, независимость и гуманность западным демократам не приходится гордиться. Взять, например, Швейцарию. В частности, их женское право - каким оно было еще 50 лет назад.