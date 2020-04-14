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Видеоуроки и трансляции в соцсетях проводят столичные центры дополнительного образования

Виртуальные мастер-классы для реального хобби. Столичные центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия онлайн. Преподаватели создают видеоуроки и проводят трансляции в социальных сетях. Например, в столичном дворце детей и молодежи "Золак" работает виртуальная школа экологии. Волонтеры экодвижения продолжают изучать темы дома.

Также для учеников проводят онлайн-выставки и экскурсии.

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