Видеть невидимое и опережать риски - какими технологиями оснащена белорусская таможня

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История таможенной службы Беларуси - это зеркало истории самой страны. Все начиналось с небольших застав и вагончиков, простых весов и деревянных сундуков для пошлин. Но и тогда, десятилетия назад, и сегодня главным остается преданность делу, высокий профессионализм, умение с честью противостоять испытаниям.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"До 1991 года граница у Беларуси была только с Польшей, это порядка 400 км. После обретения нашей страной независимости граница увеличилась сразу в 9 раз. На новых пунктах пропуска фактически не было никакой инфраструктуры. Это были отдельные вагончики и шлагбаумы".

"Время было замечательное. Тогда были открыты ворота, и весь Советский Союз двинулся изучать Европу. Здесь, в Брузгах, на дороге установили столы, рядом шла стройка, и прямо на дороге началось оформление. 1 октября в октябрьскую погоду сотрудник держал зонтик, а сотрудница оформляла декларации", - рассказал ветеран таможенной службы Виктор Гуреев.

Шоп-туры конца 1990-х превращались в настоящий аттракцион изобретательности. В условиях тотального дефицита в СССР белорусские товары ценились на вес золота. Граждане соседних республик пытались вывести их любыми путями.

Например, предприимчивые водители снимали внутреннюю обшивку дверей автомобилей и плотно набивали пустоты брусками сливочного масла. Бывали случаи, когда вместо заднего сидения в машину укладывали огромные головки сыра, накрывали их одеялом, а сверху усаживали детей.

quote Вся работа заключается в том, чтобы выигрывать соревнования у хитромудрых контрабандистов. Виктор Гуреев

По его словам, любимыми машинами контрабандистов были Mercedes-Benz W123, Peugeot 605. Это связано с тем, что были большие технологические емкости, в которых можно было при умелых ручках разместить товар, который не обязательно надо было показывать таможне.

Вместо топлива в бензобаки, грузовиков и легковушек заливали спирт или водку минского завода. Для работы самого двигателя умельцы ставили под капот скрытую канистру на 5-10 л, от которой проводили топливный шланг. Таможенники быстро распознали этот трюк.

Перемещаемые в фургонах кирпичи казались с первого взгляда обычным строительным грузом. Только блоки оказывались полыми, а в пустотах прятали белорусскую обувь или колготки.

Виктор Гуреев:

"Прятали (на въезд на тот момент) в основном видеомагнитофоны, одежду, косметику в больших количествах. А из Советского Союза везли золотые изделия, предметы религиозного культа, также встречались боевые награды времен Великой Отечественной войны, огромный ассортимент товаров. Я уже не говорю про то, что из-за границы к нам везли наркотики, оружие, взрывчатые вещества".

Телевизоры пытались вывозить целыми автопоездами. Чтобы спрятать электронику от таможенников, коробки с техникой выстраивали в глубине фуры, а перед ними сооружали баррикаду из сырых бревен или мешков со стекловатой. Расчет был на то, что инспектор поленится лезть вглубь прицепа.

Люди надевали на себя по три-пять пар брюк, несколько пальто, курток или костюмов. На границе это объяснялось холодами или личными вещами в поездке.

"В те далекие времена сотрудники пользовались тем, что было под рукой, что было в инструментальном ящике дома: своими отвертками, зеркалами. А затем мы стали получать технику. И, естественно, с этим оружием стало гораздо легче работать. Если ты вооружен только примитивными приборами и интуицией, как потом выяснилось, это называется профайлингом. Но мы, не зная этого, беседовали с людьми и чувствовали, что есть у этого человек", - обозначил Виктор Гуреев.

В 2000-е техническое обеспечение белорусских таможенников сделало большой шаг вперед. Помимо инспекционно-досмотровых комплексов стали появляться многочисленные средства для обнаружения контрабанды. Поиск запрещенных товаров перестал быть чем-то интуитивным, а превратился в четкий алгоритм действий, закрепленный служебными инструкциями.

Владимир Орловский:

"На протяжении 35 лет происходила цифровая трансформация. Уже в середине 1990-х годов появилась электронная копия таможенной декларации, тогда еще на простой дискетке. А уже в начале 2000-х годов мы приступили к созданию основного нашего продукта - электронного декларирования. Появился электронный документооборот, декларирование, когда хозяйственный субъект имеет возможность не приезжать в пункт оформления с бумажными документами, а направлять электронную декларацию по сети Интернет непосредственно для оформления в таможенный орган. Фактически это была революция в таможенном деле".

Таможенная служба - это не только экономика, но и логистика. Это надежный щит национальной безопасности, правоохранительное крыло в тишине ночных досмотров, в зорком взгляде инспектора, в точных расчетах оперативных сотрудников. За сухими цифрами статистики уголовных дел, изъятых тонн запрещенных веществ стоят риск, выдержка и профессионализм.

Таможенники на шаг опережают тех, кто пытается нарушить закон, гарантируя абсолютную экономическую стабильность и суверенитет Беларуси.

Сегодня таможня - это высокотехнологичный интеллектуальный комплекс: минуты вместо часов, умные алгоритмы вместо ручного труда, электронное декларирование, автоматический выпуск товаров, системы искусственного интеллекта. Таможня видит невидимое и опережает риски.

Владимир Орловский:

"Технические средства, которыми сейчас обладают таможенные органы, самые современные. Есть несколько десятков различных видов технических средств контроля. Самые эффективные - это, конечно, досмотровые комплексы для сканирования транспортных средств и товаров".

Как он уточнил, даже обычная пломба, которую применяли на протяжении многих десятков лет, трансформировалась в техническое средство, навигационное устройство, сигнал от которого можно контролировать по всей территории Евразийского экономического союза.

Еще одна фишка, которая сегодня есть в белорусской таможне, - это мобильные инспекционно-досмотровые комплексы. Они предназначены для досмотра грузов и транспортных средств. И в отличие от стационарных они могут перемещаться по разным пунктам пропуска в зависимости от необходимости.

В основе их работы - новейшая технология визуализации через попеременную генерацию импульсов низкого и высокого энергетического излучения. Это позволяет реализовать распознавание веществ для повышения эффективности анализа изображений. Работа мобильного инспекционно-досмотрового комплекса помогает таможенникам в разы быстрее проверять автомобили. Причем выявляются абсолютно все подозрительные ниши и пустоты.

Дмитрий Лобач, старший инспектор Гродненской региональной таможни:

"Специфика работы заключается в анализе полученного изображения. Особое внимание обращаем на пустотелое пространство в, допустим, дверных картах, в колесах, в каких-то частях панели. Также особое внимание уделяем каким-то затемнениям. Если пространство пустотелое, оно будет менее светлое".

С помощью инспекционно-досмотровых комплексов в 2025 году белорусские таможенники выявили взрывчатку, наркотики и другие опасные вещества и средства, которые пытались незаконно ввезти в нашу страну.

Технические возможности белорусской таможни совершенствуются и сегодня. Например, в прошлом году в пункт пропуска Брузги поступила передвижная рентген-установка для проверки вещей и багажа, товаров. Ее мобильность позволяет заехать в любое место. Буквально несколько секунд - и личный багаж пассажира проверен. Если все в порядке, можно ехать дальше. Если обнаружены запрещенные вещества, проводят досмотр.

Но даже за самыми сложными компьютерными программами и мощными сканерами всегда стоит человек: его характер, зоркий взгляд и профессиональная интуиция.

Таможенник - это профессия, требующая безупречной чести, железной дисциплины и глубоких знаний.

Владимир Орловский:

"Если в начале 1990-х годов на службу в таможенные органы поступали люди с разным образованием, с разным уровнем подготовки. И фактически таможенниками становились уже на рабочем месте при помощи наставников, нарабатывая свой опыт. А в настоящее время выстроена многоступенчатая система подготовки квалифицированных таможенников. На первом этапе таможенные классы. Следующий этап - получение образования в высших учебных заведениях".

По его словам, в настоящее время около 400 сотрудников таможенных органов проходят службу более 30 лет. "Это наш костяк, который передает опыт молодым поколениям", - отметил он.

Секунда за секундой, час за часом. От рассвета до заката идет движение товаров, капиталов, технологий. Это кровеносная система государства. Но у любого мощного потока должно быть русло - надежное, крепкое, безопасное. Обеспечение скорости, прозрачности и безопасности - эту миссию последние 35 лет выполняют таможенные органы Республики Беларусь.