Вифлеемский огонь мира прибыл в Беларусь

Сегодня в Беларусь прибыл символ Рождества - Вифлеемский огонь мира. Лампаду, зажженную у Гроба Господня, доставили в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. После праздничного богослужения все желающие, независимо от конфессии, смогут зажечь от нее свечу. Красивую предрождественскую традицию – распространять Вифлеемский огонь - впервые провели в 1986 году, чтобы поддержать людей с инвалидностью накануне светлого праздника. Ежегодно акция передачи огня объединяет множество людей в разных странах. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а затем передается через скаутскую эстафету в Европу и Америку.

Завтра Вифлеемский огонь из Гродно отправится по всем регионам Беларуси.Планируется, что маршрут путешествия по нашей стране составит около 6 тысячкилометров.