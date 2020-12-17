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Вифлеемский огонь мира прибыл в Беларусь
Сегодня в Беларусь прибыл символ Рождества - Вифлеемский огонь мира. Лампаду, зажженную у Гроба Господня, доставили в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. После праздничного богослужения все желающие, независимо от конфессии, смогут зажечь от нее свечу. Красивую предрождественскую традицию – распространять Вифлеемский огонь - впервые провели в 1986 году, чтобы поддержать людей с инвалидностью накануне светлого праздника. Ежегодно акция передачи огня объединяет множество людей в разных странах. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а затем передается через скаутскую эстафету в Европу и Америку.
Завтра Вифлеемский огонь из Гродно отправится по всем регионам Беларуси.Планируется, что маршрут путешествия по нашей стране составит около 6 тысячкилометров.
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