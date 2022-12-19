ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Вифлеемский огонь прибыл в Гродно. Как встречали рождественское пламя в главном католическом храме региона?

Главный символ Рождества - Вифлеемский огонь мира - уже в Беларуси. Сегодня лампаду, зажженную у Гроба Господня, доставили в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. После праздничного богослужения каждый желающий смог зажечь от нее свечу и принести домой. Красивую предрождественскую традицию (распространять Вифлеемский огонь по миру) впервые провели в 1986 году. Ежегодно акция передачи огня объединяет множество верующих в разных странах. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом передается через скаутскую эстафету в различные страны Европы и Америки.

Для каждого верующего, для каждого неверующего также, я думаю, что этот огонь символический и очень-очень важный. Потому что этот огонь является таким пламенем надежды, надежды на что-то лучшее.
Ян Кучинский, настоятель кафедрального костела Святого Франциска Ксаверия г. Гродно

До рождества Вифлеемский огонь доставят во все регионы Беларуси. Планируется, что маршрут путешествия по нашей стране составит около шести тысяч километров.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все