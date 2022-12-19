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Вифлеемский огонь прибыл в Гродно. Как встречали рождественское пламя в главном католическом храме региона?
Главный символ Рождества - Вифлеемский огонь мира - уже в Беларуси. Сегодня лампаду, зажженную у Гроба Господня, доставили в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. После праздничного богослужения каждый желающий смог зажечь от нее свечу и принести домой. Красивую предрождественскую традицию (распространять Вифлеемский огонь по миру) впервые провели в 1986 году. Ежегодно акция передачи огня объединяет множество верующих в разных странах. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом передается через скаутскую эстафету в различные страны Европы и Америки.
Для каждого верующего, для каждого неверующего также, я думаю, что этот огонь символический и очень-очень важный. Потому что этот огонь является таким пламенем надежды, надежды на что-то лучшее.
До рождества Вифлеемский огонь доставят во все регионы Беларуси. Планируется, что маршрут путешествия по нашей стране составит около шести тысяч километров.
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