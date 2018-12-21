Вифлеемский огонь доставили в Беларусь

Важное событие в жизни страны, особенно в преддверии Рождества - Вифлеемский огонь сегодня доставили в Беларусь. Гродно первым встретил святыню. В местном фарном костеле провели торжественную службу. История распространения Вифлеемского огня началась в 1986 году в австрийском городе Линц. Местная молодежь зажигает пламя от неугасимой лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме и доставляет его самолетом в Австрию. Затем огонь распространяется по всей Европе.

Уже завтра огонь доставят в Минск, затем его передадут во все приходы страны. Зажечь вифлеемскую свечу сможет каждый, независимо от конфессии.