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VII Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября
Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске. Это стало известно вчера по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран Владимира Макея и Сергея Лаврова в Москве. Стороны подробно остановились на межрегиональных связях, которые являются значимой составляющей российско-белорусских отношений и способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран. Центральной темой предстоящего форума станет историческое наследие Великой Победы и ее влияние на развитие государств на современном этапе.
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