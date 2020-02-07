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VII Форум регионов Беларуси и России пройдет в Минске осенью
Площадкой очередного Форума регионов Беларуси и России станет Минск и Минская область
Он запланирован на осень. За всю историю проведения (а это уже седьмая встреча) форум впервые пройдет под знаком исторического наследия. Его посвятят 75-летию Великой Победы. Об этом сегодня заявила глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Событию будет посвящено пять секций: сохранение исторического наследия и укрепление единства народов Беларуси и России, патриотическое воспитание, совместные экономические проекты, а также поддержка сельской молодежи.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Тема форума определена - "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". То есть, такая всеобъемлющая тематика, которая сегодня, я думаю, затронет каждого белоруса и всех тех, кто причастен к этой великой дате. Поэтому мы проводим сегодня заседание организационного комитета, где будем рассматривать все вопросы, которые связаны с подготовкой и проведением столь масштабного мероприятия в рамках Союзного государства".
Форум регионов является важнейшим событием для экономик двух стран
Ранее в рамках проведения 6 таких мероприятий между Беларусью и Россией было подписано более 300 договоров о сотрудничестве. А сумма коммерческих контрактов достигла 2 млрд. долларов.
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